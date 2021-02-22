MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ABONE OL
22.02.2021 - 21:50 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 114 milyon 984 bin 419 TL. İşte, 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 114 milyon 984 bin 419 TL. 22 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -23-35-59-64-75-81- ve joker:66 oldu.

22 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Çekiliş sonuçlarına göre; 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye yeniden devretti.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 22 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden, www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Her kolon için 90 numara arasından 6 numara seçilmesi gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Konya'da otomobil duvara çarptıKonya'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teslim olan teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı! HDP milletvekili...

Teslim olan teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı! HDP milletvekili...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Bu markette her şey daha uygun

Bu markette her şey daha uygun

Otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Sıradaki Haber