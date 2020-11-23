Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 82 milyon 975 bin 445 TL. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 8 - 22 - 42 - 52 - 55 - 71 ve joker: 49 oldu. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaralarının açıklanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek.

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam gerçekleştirilen çekilişte 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 4 kişi 85.821,55 TL, 4 bilen 803 kişi 427,50 TL, 3 bilen 9.599 kişi 89,40 TL ve son olarak 2 bilen 129.479 kişi 9.90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI



