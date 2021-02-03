03.02.2021 - 21:49 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 3 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi son buldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 106 milyon 348 bin 827 TL. İşte, 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 106 milyon 348 bin 827 TL. 03 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-41-45-52-65-89- ve joker:20 oldu.
3 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
Çılgın Sayısal Loto'da Pazartesi akşamı gerçekleştirilen son çekilişte kazandıran numaralar 15-51-55-60-62-90 ve 11 joker numarası olarak belirlenmişti.
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