Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 14 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi bu akşam yapıldı.

Seda Sayan ile yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8 ekranından canlı olarak yayınlandı. Millipiyangoonline.com'dan takip edebileceğiniz Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı..

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynayabileceğiniz Çılgın Sayısal Loto için siteyi ziyaret ederek kolon doldurabilirsiniz. Her kolon için 90 numaradan 6 tanesini seçmeniz gerekiyor. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ