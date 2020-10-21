Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 73 milyon 42 bin 626 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 13 22 37 43 66 87 joker: 65 oldu.

21 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.00'de gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde artık online olarak da oynanıyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto oynayabilirsiniz.

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