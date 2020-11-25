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25.11.2020 - 21:56 |

25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 83 milyon 580 bin 520 TL.

25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama...

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında olan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 83 milyon 580 bin 520 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar - 39 - 42 - 46 - 53 - 78 - 87 - joker: 90 oldu.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Bugünkü çekilişte 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 2 kişi 186 bin 176 lira 80 kuruş kazandı.

25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı Sonuç sorgulama...

25 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş yapıldı. 25 Kasım 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online platformda. Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresini ziyaret eden oyunseverler Çılgın Sayısal Loto oyununu online olarak da oynayabilecek.

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