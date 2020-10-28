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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Sayısal Loto sonuç sorgulama
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    28.10.2020 - 21:51 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Sayısal Loto sonuç sorgulama

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 75 milyon 169 bin 956 TL.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Sayısal Loto sonuç sorgulama

    Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 75 milyon 169 bin 956 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 18 23 44 52 59 72 joker: 74 oldu.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bu hafta da 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilenler 77 bin 323 lira 90 kuruş kazandı.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Sayısal Loto sonuç sorgulama

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    Sen Seç!

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

    Sistem Oyunu

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

    Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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