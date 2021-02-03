03.02.2021 - 17:58 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 03 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 105 milyon TL'yi aşmış durumda.
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Şubat ayı içerisinde ikinci çekilişin gerçekleştirileceği Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye tutarı 105 milyon TL'yi aştı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından belirlenecek.
Çılgın Sayısal Loto'da Pazartesi akşamı gerçekleştirilen son çekilişte kazandıran numaralar 15-51-55-60-62-90 ve 11 joker numarası olarak belirlendi.
Sarıyer'de meslektaşını öldüren asistan doktor davasında tanıklar dinlendiMetin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından sanık Yavuz Sümter, meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılandığı davada tanıkların bilgisine başvuruldu.