04.01.2021 - 17:55 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 04 Ocak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 93 milyon TL'yi aşmış durumda.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde katlanarak büyüyor. Haftalardır devreden ikramiye tutarı 93 milyon 784 bin 606 TL'ye ulaştı.
4 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ya da Milli Piyango uygulaması ile online olarak oynanabilen Çılgın Sayısal Loto bayilerden de oynanmaya devam ediyor.
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