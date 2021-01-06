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06.01.2021 - 18:18 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 06 Ocak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 94 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 94 milyon 362 bin 153 TL'ye ulaştı.

6 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. www.milllipiyangoonline.com adresinden ya da Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto kuponu doldurabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNA

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