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10.02.2021 - 18:03 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 108 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam yapılacak çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 108 milyon 822 bin 600 TL.

10 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip ediledek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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