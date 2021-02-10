Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 108 milyon TL'yi aşmış durumda.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam yapılacak çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 108 milyon 822 bin 600 TL.
10 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip ediledek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.