Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 95 milyon 782 bin 844TL'ye ulaştı.

11 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayında www.millipiyangoonlinle MP TV aracılığıyla takip edilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden Çılgın Sayısal Loto için kupon doldurabiliyorsunuz. 90 sayı arasından her kolon için 6 sayı seçiliyor.

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