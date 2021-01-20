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20.01.2021 - 18:13 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 99 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. 100 milyon TL'ye yaklaşan büyük ikramiye tutarı tam olarak 99 milyon 551 bin 831 TL.

20 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş saat 21.30'da canlı yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto çekişini www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz.

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