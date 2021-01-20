Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. 100 milyon TL'ye yaklaşan büyük ikramiye tutarı tam olarak 99 milyon 551 bin 831 TL.

20 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş saat 21.30'da canlı yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto çekişini www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz.

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