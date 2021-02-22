MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
ABONE OL
22.02.2021 - 18:16 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 114 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye tutarı 114 milyon 337 bin 824 TL.

22 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden, www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Her kolon için 90 numara arasından 6 numara seçilmesi gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunlukTüm yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler, İstiklal Caddesi'ne akın etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER