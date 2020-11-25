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25.11.2020 - 18:14 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 25 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 82 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında olan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye 82 milyon 975 bin 445 TL'ye ulaştı.

25 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş yapılacak. 25 Kasım 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online platformda. Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresini ziyaret eden oyunseverler Çılgın Sayısal Loto oyununu online olarak da oynayabilecek.

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