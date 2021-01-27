Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 102 milyon TL'yi aşmış durumda.
Çılgın Sayısal Loto 102 milyon TL'lik rekor ikramiye tutarı ile binlerce kişinin hayalini kurduğu bir rakam olarak öne çıkıyor. Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi Milli Piyango Online üzerinden de oynanabiliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı çekiliş ile gerçekleştirilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA PAZARTESİ AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Pazartesi akşamının kazandıran numaraları 11-25-33-38-51-56 olarak açıklandı. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 11 kişi 28.567,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 782 kişi 625,05 TL, 3 bilen 19.382 kişi 30,60 TL ve son olarak 2 bilen 192.824 kişi 3,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu