Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye için çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 91 milyon 877 bin 981 TL.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununda haftanın ilk oyunu bu akşam canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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