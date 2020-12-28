28.12.2020 - 19:14 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 91 milyon TL'yi aşmış durumda.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye için çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 91 milyon 877 bin 981 TL.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununda haftanın ilk oyunu bu akşam canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 28 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.