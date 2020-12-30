Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Devreden ikramiye tutarı 92 milyon 431 bin 154 TL'ye ulaştı.

30 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto saat 21.30'da canlı yayında izlenebilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenecek.

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