Çılgın Sayısal Loto sonuçları geri sayım! 17 Ekim Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde de kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam çekiliş var. Son olarak 14 Ekim'de gerçekleşen çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 70 milyon 908 bin 470 TL'ye ulaştı.

17 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanı üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş var. Çılgın Sayısal Loto 17 Ekim çekilişi saat 21.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oyunseverlerle... Çılgın Sayısal Loto oynamak için Millipiyangoonline.com adresini ziyaret etmeniz yeterli. Bugünkü çekiliş için saat 21.00'e kadar kupon doldurabiliyorsunuz.

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