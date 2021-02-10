Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 10 Şubat Online Çılgın Sayısal Loto oyna
Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye rekora koşuyor. Haftalardır devreden Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 108 milyonu aştı. Artık online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto oyununda kazanmak çok kolay. Peki, 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 108 milyon 822 bin 600 TL.
10 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip ediledek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.
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