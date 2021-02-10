Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 10 Şubat Online Çılgın Sayısal Loto oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 108 milyon 822 bin 600 TL.

10 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip ediledek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

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