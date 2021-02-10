MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 10 Şubat Online Çılgın Sayısal Loto oyna
ABONE OL
10.02.2021 - 08:06 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 10 Şubat Online Çılgın Sayısal Loto oyna

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye rekora koşuyor. Haftalardır devreden Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 108 milyonu aştı. Artık online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto oyununda kazanmak çok kolay. Peki, 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 10 Şubat Online Çılgın Sayısal Loto oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 108 milyon 822 bin 600 TL.

10 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip ediledek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Prof. Dr. Özlü: Hastalık alışık olduğumuz seyirde sürmüyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını belirterek, "Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman saat kaçta? Canlı yayın bekleniyor! Ulusa-Millete Sesleniş hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman saat kaçta? Canlı yayın bekleniyor! Ulusa-Millete Sesleniş hangi gün yapılacak?

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Aydın'da basıldılar! 100 kişilik fuhuş listesi

Aydın'da basıldılar! 100 kişilik fuhuş listesi

Sıradaki Haber