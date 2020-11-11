11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta! Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyunlarından olan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilşiinde büyük ikramiye tutarı 78 milyon 724 bin 648 TL.

11 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online platformda da oynanabiliyor. Bayilerden kupon alınabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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