11.11.2020 - 12:11 |
11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta! Çılgın Sayısal Loto online oyna
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Son çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 78 milyonu aştı. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Çılgın Sayısal Loto artık online'da...
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyunlarından olan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilşiinde büyük ikramiye tutarı 78 milyon 724 bin 648 TL.
11 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto artık online platformda da oynanabiliyor. Bayilerden kupon alınabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.
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Tek kelimeyle rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçtiİzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin hüznünü yaşarken TikToK'ta paylaşılan bir video bugün sosyal medyada gündem oldu. Ceylik Akçalı isimli bir kullanıcı Ayda bebeğin enkazın altından çıkarılma anını betimleyen Ceylin Akçalı, fonda çalınan müzikle de ne denli ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan video ile ilgili açıklama yapan Akçaylı, "yanınıza kalmayacak" sözleri ile de pes dedirtti.