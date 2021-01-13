13.01.2021 - 08:21 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto Online oyna
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 96 milyon TL'yi aştı. www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak 13 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 96 milyon 682 bin 605 TL.
13 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgn Sayısal Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabilen Çılgın Sayısal Loto'da 90 sayı içerisinden 6 sayıyı tahmin etmek gerekiyor.
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