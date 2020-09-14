Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 14 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Son olarak 12 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 61 milyon 41 bin 241 lira devretti. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

14 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. 61 milyon TL için yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılmak isteyen oyunseverler saat 21.00'e kadar kupon yapılabiliyor. Çılgın Sayısal Loto bayilerden ya da Millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com'da takip edilebilecek.

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