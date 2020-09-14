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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 14 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...
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    14.09.2020 - 12:23 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 14 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun son yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. 61 milyon TL için bu akşam çekiliş yapılacak? Çılgın Sayısal Loto online olarak da oynanabiliyor.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 14 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

    Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Son olarak 12 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 61 milyon 41 bin 241 lira devretti. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    14 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. 61 milyon TL için yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılmak isteyen oyunseverler saat 21.00'e kadar kupon yapılabiliyor. Çılgın Sayısal Loto bayilerden ya da Millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com'da takip edilebilecek.

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    İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatlara tepkili!İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, oto pazarlarında fiyatları gören vatandaşlar araç almaktan vaz geçiyor. Araçlardaki fiyatların artışının en büyük nedeninin 400 bin kayıtsız oto galericinin fiyatları arttırmasından kaynaklandığını ifade eden Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı yeterlilik belgesi uygulamasının 3 ay içerisinde fiyatlarını düşüreceğini söyledi.
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