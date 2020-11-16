16.11.2020 - 09:14 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 80 milyon TL'yi aştı. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 80 milyon 309 bin 390 TL.
16 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresinde her kolon için 90 numaradan 6 tanesini seçerek işaretleyebiliyorsunuz. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.
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