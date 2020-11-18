18.11.2020 - 10:30 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Katlanarak büyüyen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi 80 milyon TL'yi aştı. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon 861 bin 892 TL'ye ulaştı.
18 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabilecek. Millipiyangoonline.com adresinden online kupon doldurabiliyorsunuz.
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