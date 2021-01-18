Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto Online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiye 98 milyon 721 bin 229 TL.

18 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde 98 milyonu aşan ikramiye için çekiliş gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline MPTV aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Çekiliş 21.30'da gerçekleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Her kolon için 90 numara arasından 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

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