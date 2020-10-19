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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak 19 Ekim? Çılgın Sayısal Loto online oyna
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    19.10.2020 - 09:56 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak 19 Ekim? Çılgın Sayısal Loto online oyna

    Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye için oyunseverler heyecanlı. Bu akşam gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 71 milyon TL'yi aştı. Peki, çekiliş saat kaçta yapılacak? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak 19 Ekim? Çılgın Sayısal Loto online oyna

    Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto için büyük çekiliş bu akşam yapılacak. Devreden büyük ikramiyenin 71 milyon 850 bin 896 TL olduğu Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı.

    19 EKİM ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Haftanın üç günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto artık bayilerden oynanabildiği gibi online platformda da oynanıyor. Millipiyangoonline.com'da online olarak oynanbilen Çılgın Sayısal Loto bu akşam 21.00'e kadar oynama şansı var.

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    Profesörden maske uyarısı: Çocuklara renkli maske almayınKoranovirüs salgınında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti.
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