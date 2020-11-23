Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 82 milyon 417 bin 605 TL.

23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam haftanın ilk çekilişi düzenlenecek. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto oynayabiliyorsunuz. 90 sayı içerisinden 6 tanesini seçerek kupon oluşturmanız mümkün.

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