Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok tercih edilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş bu akşam. Devreden ikramiye tutarı ise 91 milyon 182 bin 578 TL'ye ulaştı.

26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açıklandığında şanslı numaraları haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması aracılığıyla oynanabiliyor.

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