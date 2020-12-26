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26.12.2020 - 13:54 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto online oyna

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 91 milyon TL'yi aştı. Peki, bu akşam canlı yayında yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da yayınlanacak

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok tercih edilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş bu akşam. Devreden ikramiye tutarı ise 91 milyon 182 bin 578 TL'ye ulaştı.

26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açıklandığında şanslı numaraları haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması aracılığıyla oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kaza yapan taksi yan yattıİstanbul Ümraniye'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi yan yattı. Takside sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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