28.12.2020 - 10:32 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto online oyna
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekişinde devreden büyük ikramiye tutarı 91 milyon TL'yi aştı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır sorusuna yanıt arıyor. 28 Aralık Çılgın Sayısal Loo çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye için çekilişe saatler kaldı. Bu akşam gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 91 milyon 877 bin 981 TL.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununda haftanın ilk oyunu bu akşam canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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