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    HaberlerEkonomi Haberleri 28 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım! Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?
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    28.10.2020 - 11:20 |

    28 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım! Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Son olarak 26 Ekim'de yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 74 milyon TL'yi aştı. Peki, bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 28 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com'da.

    28 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım! Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

    Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Devreden büyük ikramiye 74 milyon 541 bin 700 TL.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    Sen Seç!

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

    Sistem Oyunu

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

    Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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