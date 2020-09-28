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    Haberler Ekonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye rekor kırıyor
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    28.09.2020 - 16:20 |

    Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye rekor kırıyor

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 65 milyon TL'ye ulaştı. Peki, 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak?

    Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye rekor kırıyor

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam devreden büyük ikramiye için çekiliş yapılacak. Son olarak 26 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 65 milyon 366 bin 501 TL'ye ulaştı.

    28 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş sat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

    Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da Millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenler 21.00'e kadar kupon doldurabiliyor.

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