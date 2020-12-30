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30.12.2020 - 09:14 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 92 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto'da katlanarak büyüyen ikramiye oyunseverleri heyecanlandırıyor. Peki, 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Devreden ikramiye tutarı 92 milyon 431 bin 154 TL'ye ulaştı.

30 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto saat 21.30'da canlı yayında izlenebilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNA

 

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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