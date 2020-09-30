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    HaberlerEkonomi Haberleri 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi kaçta? Çılgın Sayısal Loto Online oyna
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    30.09.2020 - 14:30 |

    30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi kaçta? Çılgın Sayısal Loto Online oyna

    Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye rekor kırıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 66 Milyon TL'ye ulaştı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak.

    30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi kaçta? Çılgın Sayısal Loto Online oyna

    Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Son olarak 28 Eylül 2020'de yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 65 milyon 907 bin 528 TL'ye ulaştı.

    30 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde artık online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com'da kupon doldurarak ya da bayilerden Çılgın Sayısal Loto oynama şansınız var. 30 Eylül 2020 akşamı yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi için saat 21.00'e kadar kupon doldurabiliyorsunuz.

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    Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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