30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi kaçta? Çılgın Sayısal Loto Online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Son olarak 28 Eylül 2020'de yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 65 milyon 907 bin 528 TL'ye ulaştı.

30 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde artık online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com'da kupon doldurarak ya da bayilerden Çılgın Sayısal Loto oynama şansınız var. 30 Eylül 2020 akşamı yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi için saat 21.00'e kadar kupon doldurabiliyorsunuz.

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