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04.01.2021 - 10:19 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye 93 milyon TL'yi aştı. Bu akşam yeni çekilişi gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto 4 Ocak çekilişi saat kaçta yapılacak?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde katlanarak büyüyor. Haftalardır devreden ikramiye tutarı 93 milyon 784 bin 606 TL'ye ulaştı.

4 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ya da Milli Piyango uygulaması ile online olarak oynanabilen Çılgın Sayısal Loto bayilerden de oynanmaya devam ediyor.

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