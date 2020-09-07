Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş için geri sayım başladı. Son olarak 5 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 58 milyon 933 bin 363 TL'ye ulaştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da millipiyangoonline.com'da canlı olarak gerçekleşecek. Çılgın sayısal Loto oynamak isteyen oyunseverler saat 21.00'e kadar kupon yapabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Online Çılgın Sayısal Loto oynamak için millipiyangoonline.com sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



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ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.