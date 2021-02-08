Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam ypaılacak çekilişte büyük ikramiye 107 milyon 879 bin 699 TL.

8 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba, Cuma günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinde MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Uygulaması ile Çılgın Sayısal Loto oynamak mümkün.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ