Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı... Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 78 milyon 149 bin 398 TL'ye ulaştı.

9 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için kupon doldurabilirsiniz.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ