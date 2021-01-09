Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Devreden büyük ikramiye tutarı 95 milyon 55 bin 471 TL' oldu.

9 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekilişi 21.30'da canlı yayınlanacak. Çekilişi www.millipiyangooonline.com MPTV aracılığıyla izleyebilirsiniz. Ayrıca cumartesi akşamı yapılan çekiliş TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı olarak yayınlanmaktadır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal Loto bayilerden ya da www.millipiyangoonline.com Milli Piyango Uygulaması ile online olarak da oynanabilir. 90 sayı arasından 6 tane sayı seçerek büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

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