Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? Alp Kırşan ile 6 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım. 100 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyesi ile bu akşam çekiliş gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekilişi ünlü sunucu Alp Kırşan üstlenecek. TV8 ekranından canlı olarak yayınlanacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. 6 Şubat 2021 bu akşamki çekilişte devreden büyük ikramiye 106 milyon 693 bin 577 lira için çekiliş gerçekleşecek.
6 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye için çekiliş bu akşam 20.45'te TV8'de yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına www.millipiyangoonline.com adresinden ulaşabileceksiniz.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto'yu bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline ve Milli Piyango uygulaması üzerinden online olarak oynayabiliyorsunuz. Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.
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