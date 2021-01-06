MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye
ABONE OL
06.01.2021 - 10:03 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için artık saatler kaldı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde devreden ikramiye tutarı 94 milyon TL'yi aştı. Peki, 6 Ocak Çılgın Sayısal oto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 94 milyon 362 bin 153 TL'ye ulaştı.

6 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. www.milllipiyangoonline.com adresinden ya da Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto kuponu doldurabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNA

 

Sevgilisine gelen mesaj çıldırttı!Gelen son dakika haberine göre; Bursa’da genç kızların parktaki sevgili kavgası kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Terör saldırısı engellendi, 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika... Terör saldırısı engellendi, 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Sıradaki Haber