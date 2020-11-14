Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? Seda Sayan ile 14 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam canlı yayınlanacak çekilişte büyük ikramiye tutarı 79 milyon 370 bin 636 TL.

14 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş var. Seda Sayan ile yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Millipiyangoonline.com'dan takip edebileceğiniz Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te yapılacak.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynayabileceğiniz Çılgın Sayısal Loto için siteyi ziyaret ederek kolon doldurabilirsiniz. Her kolon için 90 numaradan 6 tanesini seçmeniz gerekiyor. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturabilirsiniz.

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