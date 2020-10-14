Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanır? 14 Ekim Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Sisal Şans ile kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam devreden büyük ikramiye için çekiliş yapılacak. Çekiliş için geri sayım başladı. 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon 278 bin 652 TL.

14 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye için çekiliş saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com'da yapılacak.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon doldurulabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden de online olarak Çılgın Sayısal Loto oynayabiliyorsunuz. Oyunseverler bu akşamki çekiliş için saat 21.00'e kadar kupon yapabilecekler.

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