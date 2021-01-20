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20.01.2021 - 09:41 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanır? 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde ikramiyenin devretmesiyle büyük ikramiye tutarı 99 milyon TL'yi aştı. Peki, 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? Çılgın Sayısal Loto artık online oynanabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanır? 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. 100 milyon TL'ye yaklaşan büyük ikramiye tutarı tam olarak 99 milyon 551 bin 831 TL.

20 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş saat 21.30'da canlı yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto çekişini www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz.

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