Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanıyor? 4 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto çekiliş için geri sayımda. Son olarak 2 Kasım 2020'de yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 76 milyon 599 bin 234 TL'ye ulaştı.

4 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım. Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 90 numaradan istediğiniz herhangi 6 numarayı seçebiliyorsunuz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNA