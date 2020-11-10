Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto 9 KasÄ±m Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | Milli Piyango Online Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto bilet sorgulama ekranÄ±

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 78 milyon'u aÅŸan rekor ikramiye tutarÄ± ile binlerce vatandaÅŸÄ±n umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da dÃ¼n akÅŸamÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 5, 11, 32, 69, 70, 77 ve 28 joker numarasÄ± olarak belirlendi. 6 ve 5+1 bilenin Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da 5 bilen 1 talihli 354.000,10 TL, 4 bilen 212 kiÅŸi 1.669,80 TL, 3 bilen 7.787 kiÅŸi 113,65 TL ve son olarak 2 bilen 126.000 kiÅŸi 10,50 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO BÄ°LET SORGULAMA EKRANI

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Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

SayÄ±sal Lotoâ€™nun adÄ± artÄ±k Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto oldu. Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Lotoâ€™nun oyun kurallarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadÄ±r. 90 numaradan 6 tanesi iÅŸaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

Sen SeÃ§!

Sen seÃ§, Online Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Lotoâ€™nun sizler iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi bir seÃ§enek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler iÃ§in geliÅŸtirilen bu Ã¶zellikle, kolon altÄ±ndaki SEN SEÃ‡ kutucuÄŸu iÅŸaretlenir ve rastgele 6 numara ile ÅŸanslÄ± kupon oluÅŸur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; Ã§oklu oyun kombinasyonlarÄ± geliÅŸtirir. Oyun, bir kuponda 6â€™dan fazla rakam seÃ§ilmesiyle oluÅŸur. Oyuncular, altÄ±dan fazla rakam seÃ§erek seÃ§ilen rakamlarla oluÅŸturulabilecek tÃ¼m kombinasyonlarÄ± ayrÄ± kolonlar halinde otomatik olarak Ã¼retirler..

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto; www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, Milli Piyango uygulamasÄ±ndan ya da satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakÄ±n yerdeyiz!

Haftada 3 gÃ¼n kazanma ÅŸansÄ±n var! Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto haftada 3 gÃ¼n: Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nleri Ã§ekilir. Her Ã§ekiliÅŸte kÃ¼re iÃ§erisindeki 90 numara iÃ§inden 6 numara + 1 numara (Joker) Ã§ekilir. Joker sayÄ±sÄ±; Ã§ekilen her bir rakam tekrar Ã§ekiliÅŸe dahil edilmeden Ã§ekilmektedir.

OynadÄ±ÄŸÄ±n her kolon Ã§ekiliÅŸte Ã§Ä±kan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doÄŸru tahmin edersen ikramiye kazanÄ±rsÄ±n. 6 bilen Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto bÃ¼yÃ¼k ikramiyesini kazanÄ±r! AynÄ± ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olmasÄ± halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasÄ±nda eÅŸit bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼r.

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