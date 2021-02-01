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HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 104 milyon TL'yi aştı! Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
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01.02.2021 - 08:55 |

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 104 milyon TL'yi aştı! Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 104 milyon TL'yi aştı. Rekor ikramiye tutarı ile binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Çılgın Sayısal Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki çekiliş saat kaçta?

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 104 milyon TL'yi aştı! Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyacanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 104 milyon TL'yi aştı. Rekor ikramiye tutarı ile binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Çılgın Sayısal Loto'da Şubat ayı içerisindeki ilk çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiAFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre ise saat 08.47'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü daha sonra 4.8 olarak revize edildi.
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