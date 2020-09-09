BİST1.1000.93EURO8.850.43USD7.490.18ALTIN468.630.82
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!
    ABONE OL
    09.09.2020 - 21:10 |

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

    Çılgın Sayısal Loto'da pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekiliş düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye için canlı yayın gerçekleşti.

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

    Haftada 3 gün kazanma şansı sunan Çılgın Sayısal Loto'da bugün çekiliş günü... Gözler sonuçlara çevrilmiş durumda...

    Canlı yayından sonra sonuçlar www.millipiyangonline.com'da olacak.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

    9 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA YAPILDI

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı

    SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    SEN SEÇ!

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

    Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

    Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca '8 milyonu geçti' dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

    Son dakika: Bakan Koca '8 milyonu geçti' dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    ÖSYM'de yoğun mesai... KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

    ÖSYM'de yoğun mesai... KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

    Sıradaki Haber