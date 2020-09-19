19.09.2020 - 21:52 |
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Youtube kanalı üzerinden ve MP TV üzerinden canlı yayınlanan çekilişte hangi numaralar çıktı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşları yakından ilgilendiren sonuçlar...
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye için çekiliş bu akşam yapıldı. 19 Eylül'de gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 63.185.933 TL'ye ulaştı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 19 EYLÜL
19 - 44 - 45 - 61 - 71 - 87 Joker: 83
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN YAPILDI
Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. 19 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Çekiliş canlı olarak Millipiyangoonline.com'da takip edildi.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA