Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 37, 42, 43, 62, 77, 87 ve 59 joker numarası olarak belirlendi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden 21:30'da gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaraların açıklanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek.

Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 69.721.848 TL ikramiyede devretti.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 4 kişi 150.611,80 TL, 4 bilen 350 kişi 1.721,25 TL, 3 bilen 12.316 kişi 122,25 TL ve son olarak 2 bilen 199.649 kişi 11,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA



